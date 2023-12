Tegen de avond volgt er wel weer veel en intense regen. ’s Nachts is het bewolkt en blijft het licht regenen. Ook de stevige wind houdt aan. Het is zacht met minima 9 graden.

Morgen is het bewolkt met eerst de doortocht van een regenzone. Het wordt nog zachter, tot rond 11 graden, maar het gaat harder waaien uit het westen. Aan zee zijn rukwinden mogelijk tot 90 km per uur. Ook vrijdag is er kans op periodes van regen, bij een stevige noordwesten wind. Maxima schommelen dan rond 10 graden. Het kerstweekeind wordt nat, zacht en winderig. Vrijwel elke dag zijn er perioden met regen. Het blijft vrij zacht en er staat veel wind.