Vandaag krijgen we een licht wisselvallige dag met kans op enkele verspreide buien, vooral in het binnenland. Veel neerslag wordt er echter niet verwacht. In de namiddag klaart het vanaf de kust flink op en blijft het daar droog. Landinwaarts blijft het wat meer bewolkt, al probeert de zon zich daar ook een weg te banen door het wolkendek. De temperaturen schommelen rond 20 graden aan zee tot lokaal 22 graden in het binnenland. Er staat een zwakke tot matige wind uit het noordwesten.