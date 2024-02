Vanochtend valt er al lokaal een bui, vanmiddag gebeurt dat op meerdere plekken. Het wordt ook weer zacht met maxima rond 10 graden bij een zwakke tot matig naar west draaiende wind. Vanavond en vannacht is het meest droog met minima rond 6 graden. We krijgen dan een mix van wolken en opklaringen en tegen de ochtend kan zich wat nevel of mist vormen.

Morgen wordt het droger en rustiger, maar het is nog steeds erg zacht. Het blijft gemakkelijk een tiental graden worden overdag terwijl er kans is op een slechts enkele bui bij een matige zuidwestelijke wind.