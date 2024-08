Morgen is het weer droog. We noteren dan weer maxima rond of vooraan de 20 graden. Aan zee is het wat minder, daar moeten we met 20 graden tevreden zijn. Er is veel zon met een veel afgenomen zuidwestelijke wind.

Na het weekend warmt het weer op. Later volgende week zelfs naar fors zomerse waarden. Maandag halen we daarbij al gemakkelijk 21 tot 23 graden. Dinsdag en woensdag gaan we landinwaarts naar zomerse maxima rond 25 graden op dinsdag en tot 27 graden op woensdag. Het is daarbij volop zonnig.