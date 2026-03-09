Vandaag wordt een wisselvallige dag. Er valt af en toe een bui, maar de droge periodes blijven vandaag overheersen. Bij sommige buien is er zelfs kans op wat hagel. Tussendoor zijn er brede opklaringen, met maxima rond de tien graden. Er staat een zwakke tot matige west-tot noordwestenwind.

Vanavond en vannacht wordt het een stuk kouder. Landinwaarts zullen de temperaturen tegen de ochtend richting het vriespunt dalen. Morgen blijft het overdag droog, maar de bewolking en wind neemt tegen de avond toe.