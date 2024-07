Vandaag is het koeler, maar de 20 graden halen we nog wel bij eerst een bui en later meer zon en opklaringen. Zeker later vanmiddag zelfs veel zon met een noordwestelijke wind die matig waait.

Vanavond en vannacht is het droog en licht bewolkt. Tegen de ochtend daalt het kwik naar een 13-tal graden.



Morgen is het droog met veel zon en maxima rond 21 graden.