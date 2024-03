Vanavond en vannacht is nog een bui mogelijk bij minima die tegen de ochtend dalen naar 8 graden.

Morgen lijken we het nog lang droog te kunnen houden, maar de zon krijgen we niet te zien, en uiteindelijk komt er nieuwe regen aan, bij maxima nog tot 12 graden.



Zondag valt helemaal in het water, vrij veel regen dus, bijna de hele dag door, bij maxima tot 12 graden.

Maandag en dinsdag zijn iets drogere dagen. De zon kan eens komen piepen, maar een bui blijft zeker mogelijk. Op beide dagen halen we zo’n 13 graden.