West-Vlaanderen

Wis­sel­val­li­ge dag bij zo'n 13 graden

Otegem © Willy Huys

Vandaag verloopt wisselvallig en fris. De ochtend blijft droog met een afwisseling van wolken en zon. In de namiddag trekt tijdelijk een zwakke regenzone over de provincie, goed voor wat lichte regen. Nadien wordt het opnieuw droog, al neemt de noordelijke wind flink toe en waait het aan zee opnieuw krachtig. De maxima blijven koel en schommelen tussen 12 en 14 graden.

Vanavond en vannacht wisselen wolkenvelden en opklaringen elkaar af. De minima schommelen tussen 6 en 8 graden. Dinsdag krijgen we opnieuw een afwisseling van wolken en zon, met maxima tussen 13 en 15 graden. Ook dan blijft het vrij winderig uit het noordwesten.

Woensdag blijven de temperaturen eerder bescheiden, met maxima van 14 tot 16 graden landinwaarts. De kans op verspreide buien neemt toe, lokaal mogelijk wat feller of langduriger. Ook donderdag en vrijdag blijft het wisselvallig, al zouden de temperaturen tegen dan opnieuw wat kunnen oplopen.

Geert Naessens
