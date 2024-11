Vanavond en vannacht trekt een actieve storing door met veel regen. Er kan gemakkelijk 10 tot 15 liter water vallen bij minima rond 8 graden. De zuidwestelijke wind wordt dan weer wat minder.

Voor morgen zijn de verwachtingen verbeterd: het begint nog regenachtig, maar overdag blijft het meestal droog met maxima rond 10-11 graden en een geleidelijk toenemende wind.Tegen de avond en in de nacht naar dinsdag gaat het feller regenen en waaien.

Dinsdag kan er ook nog eens veel wind bijkomen, zelfs met storm aan de kust. In de ochtend zijn er zelfs rukwinden mogelijk van 100 km per uur of meer aan zee. Nadien lijkt de wind weer af te nemen, maar het blijft de hele dinsdag nat en onstuimig. Tegen de late middag krijgen we mogelijk een volgende piek in de wind.

Na dinsdag krijgen we enkele koelere dagen met regelmatig buien, later zelfs met een winters randje en duidelijk ook lagere temperaturen.