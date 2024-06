Vanavond en vannacht is het eerst droog met brede opklaringen. Het koelt snel af tot een 7-tal graden. Later in de nacht is er weer een bui mogelijk.

Morgen is het meestal droog, al kan een enkele bui niet uitgesloten worden. Er zijn brede opklaringen met een zwakke noordwestelijke wind en maxima tot 17 graden.

Donderdag doen we daar nog een graadje bij. Er zijn dan meer wolken.

Vrijdag en in het weekend gaan we richting 20 graden, maar dan krijgen we erg onstabiel weer met regen en buien.