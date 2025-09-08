Vanavond en vannacht is het meest droog en landinwaarts kan het met veel opklaringen afkoelen tot 7-8 graden. Aan zee rond 10-11 graden. Eventueel valt daar nog een bui met een afnemende zuidelijke wind.

Morgen is het eerst droog, maar de bewolking neemt toe. Het is vooral later in de middag dat er dan wat regen kan vallen. Maxima opnieuw ergens rond 18-19 graden bij nog altijd veel wind uit het zuiden dan.

Maandag valt er mogelijk nog een bui, maar de droge perioden overheersen bij nog altijd veel wind en maxima ergens weer rond 18-19 graden.

Dinsdag is de kans op regen of buien weer groter. Woensdag zou het om nog een enkele bui gaan. Steeds veel wind en maxima rond dezelfde waarden. In de tweede weekhelft wordt het mogelijk een stuk warmer.

