Vandaag begint droog, maar er kunnen daarbij later op de dag echt wel felle buien opduiken en dan is het echt wisselvallig. Er zijn zowel opklaringen (soms zelfs brede), wolkenvelden en perioden met buien en/of regen. Alles wisselt elkaar af.

Vanavond en vannacht zien we eenzelfde weerbeeld met een mix van wolken, opklaringen en buien. Dat kunnen felle buien zijn, met kans op onweer. Het is wel erg zacht met minima rond 12 graden.

Morgen blijft het wisselvallig en gaat het daarbij ook nog eens fel waaien uit een zuidelijke hoek. Die wind kan dan vrij krachtig tot krachtig worden. Er duiken ook dan later op de dag echter felle buien op, met kans op onweer.

Volgende week wordt het nog zachter met tegen het midden van de week maxima tot rond 20 graden, maar het blijft onstabiel. Zo goed als elke dag, of eigenlijk elke dag vallen er wel ergens buien of zijn er perioden met regen en dat kunnen felle buien zijn of intense perioden met regen.

Enkel de maandag lijkt wat droger te kunnen verlopen met mogelijk op sommige plekken een volledig droge dag.