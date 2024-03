Vandaag is daarbij de eerste dag van dit paasweekend met veel wolken en geregeld wat buien of regen die een groot deel van de dag kunnen aanhouden. Het wordt een 13-tal graden. De wind komt uit het zuiden en waait zwak tot matig, later draaiend naar het westen.

Vanavond en vannacht is het droog met brede opklaringen en minima die dalen tot rond 2 à 4 graden.

Morgen is het waarschijnlijk grotendeels droog met ook wat hogere temperaturen en zon. Daarbij kunnen we zelfs naar 15-16 graden gaan. Aanvankelijk is het droog, maar tegen de late middag neemt de kans op een bui toch weer toe.

Maandag volgt weer regen. Die kan ook weer een groot deel van de dag aanhouden. Het is dan weer koeler met maxima tot rond 13-14 graden.