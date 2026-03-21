Wis­sel­val­lig week­end met bui­en op komst

Vandaag begint het overwegend droog, al is een lokale bui niet uitgesloten. De bewolking neemt snel toe en opklaringen blijven schaars. In de late namiddag en avond bereikt een buienlijn ons land, met vooral aan zee en in het noordwesten kans op enkele stevigere buien. De maxima schommelen rond 10 à 11 graden bij een matige wind uit het westen.

Vanavond en vannacht volgen nog buien en perioden van regen. Tegen de ochtend wordt het geleidelijk droger, met opklaringen en een afnemende wind. De minima liggen rond 8 graden.

Zondag start nog droog, maar al snel neemt de bewolking toe. In de loop van de dag wordt het zwaarbewolkt en tegen de avond kan er wat lichte regen vallen. De maxima liggen tussen 10 en 12 graden.

Maandag wordt het opnieuw wisselvallig met enkele buien. De temperaturen blijven aan de frisse kant, met maxima rond 11 graden.

Geert Naessens

