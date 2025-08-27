Vanavond en vannacht blijft het winderig en zwaar bewolkt, met geregeld regen of buien. De minima zakken tot rond 15 graden. Morgen trekt een regenzone door het land met verspreide buien, al zijn er ook droge momenten. Het wordt wat minder warm dan vandaag en vaak blijft het bewolkt.

Vanaf donderdag en vrijdag wordt het opnieuw droger en lopen de temperaturen weer op. In het weekend kan het zelfs zomers warm worden, met maxima tot 28 graden tegen zondag.