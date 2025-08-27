Wisselvallig met kans op buien na de middag
© Avelgem Jan Demets
Vandaag krijgen we een afwisseling van wolken en zon, met tussendoor kans op een bui. In de namiddag neemt de kans op enkele felle buien toe, lokaal met onweer en windstoten. De maxima schommelen tussen 20 en 23 graden. De zuidwestenwind waait matig tot vrij krachtig.
Vanavond en vannacht blijft het winderig en zwaar bewolkt, met geregeld regen of buien. De minima zakken tot rond 15 graden. Morgen trekt een regenzone door het land met verspreide buien, al zijn er ook droge momenten. Het wordt wat minder warm dan vandaag en vaak blijft het bewolkt.
Vanaf donderdag en vrijdag wordt het opnieuw droger en lopen de temperaturen weer op. In het weekend kan het zelfs zomers warm worden, met maxima tot 28 graden tegen zondag.
Kust
Langs zee zien we vandaag hetzelfde beeld: een mix van wolken en zon met kans op een bui. De temperatuur klimt tot 21 à 22 graden. De zuidwestelijke wind waait er matig tot vrij krachtig.
Vanavond en vannacht vallen er buien, mogelijk met onweer, bij minima rond 15 graden.
Morgen blijft het wisselvallig en vaak bewolkt, met geregeld regen of een bui en maxima rond 21 graden.