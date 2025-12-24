Vanavond en vannacht blijft het weerbeeld grotendeels hetzelfde. Landinwaarts kan het tijdelijk opnieuw licht vriezen, met kans op plaatselijke gladheid. Tegen de ochtend nemen de wolken toe en draait de wind meer naar het noordwesten, waarbij hij ook wat in kracht toeneemt.

Morgen zet dit wisselvallige weer zich verder. We krijgen opnieuw veel wolken, af en toe een buitje en gelijkaardige temperaturen. De noordwestenwind waait dan iets nadrukkelijker.

Ook donderdag en vrijdag verandert er weinig aan het weerbeeld: veel wolken, nu en dan wat lichte neerslag en maxima die nauwelijks opschuiven. Tegen vrijdag kan die neerslag zelfs wat winters aanvoelen. Donderdag staat bovendien een vrij krachtige wind op het programma.

Zaterdag neemt de kans op winterse buien toe. Lokaal, vooral aan de Oostkust en in het noorden van de provincie, kan er zelfs een sneeuwbui vallen. Toch blijven de temperaturen net boven het vriespunt.