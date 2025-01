Vanavond is het droog, maar in de nacht trekt een nieuwe regenzone over onze provincie. De minima zitten rond 6à7 graden en we krijgen veel wind.

Dinsdag en woensdag is het wisselvallig met perioden van regen, buien en zeker op dinsdag ook veel wind. Het blijft wel zacht bij 10 graden.

Ook donderdag trekt een actief front met regen door onze regio waarbij er weer veel neerslag kan vallen. Tegen het einde van de week en het weekend zal het droger en rustiger worden, maar wel met opnieuw koudere nachten.