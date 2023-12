Vanavond en vannacht wordt het wel wat minder zacht. De minima dalen tot rond 5 à 6 graden met nog steeds enkele buien, vooral aan de kust.



Morgen zit de wind weer in het westen. Het is dan meest droog al is wat lichte regen of motregen niet uitgesloten, maar wat minder zacht. Met 8 graden moeten we dan tevreden zijn.

Ook vrijdag is een droge, maar zwaar bewolkte dag terwijl het dan weer een tiental graden kan worden. Dat is ook het weerbeeld voor het komende weekend. Zowel zaterdag als zondag zijn er veel wolken en kan het met 11 à 12 graden erg zacht worden. De wind is daarbij meest zwak tot matig zuidwestelijk en het is overwegend droog.