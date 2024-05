Vanavond verdwijnen de buien en de nacht verloopt droog, maar de opklaringen maken plaats voor nevel, mist en lage wolken. Minima daarbij rond 10 graden.

Ook morgen is een wisselvallige dag. Na het optrekken van het grijs, krijgen we een afwisseling van zon en wolken met in de loop van de dag steeds meer kans op felle buien. Het wordt 18 graden bij een matige noordwestelijke wind.

Zaterdag is het eerst zwaar bewolkt met in het noorden wat regen of buien. Later wordt het droog bij enkele opklaringen en een graad of 18.

Zondag voert een zuidelijke wind warmere lucht aan met maxima tot 20 graden. In de loop van de dag neemt de kans op felle buien weer toe, zeker landinwaarts.