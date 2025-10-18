Deze morgen is het vaak nat met veel buien. In de namiddag komen er tijdelijk drogere momenten, al blijven lokale buien mogelijk.

Vanavond trekt opnieuw een buienlijn over onze provincie, waardoor de kans op regen weer toeneemt. Ook vannacht blijven er verspreide buien vallen, met aan zee zelfs kans op een donderslag of wat hagel. De wind blijft stevig en de minima schommelen rond 7 à 8 graden.

Morgen is het beter met meer droge perioden en zelfs wat zon, maar een bui blijft mogelijk. De wind blijft stevig waaien uit het zuidwesten met maxima rond 11 tot hooguit 12 graden. Tegen de avond nadert weer een regen- en buienlijn.



Ook maandag is het nog wisselvallig met perioden van regen. Het wordt weer iets minder koel maar er is nog steeds veel wind.



Later in de week wordt het weer droger, stabieler en zachter.