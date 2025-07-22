Vanavond volgt regen. Daarna krijgen we een droge periode, maar later in de nacht vallen opnieuw buien. Minima rond een heel zachte 12-13 graden met veel wind uit het zuidwesten.

Morgen krijgen we verspreide buien. Die kunnen fel zijn, maar er zijn ook plekken met amper of geen buien. Er staat een stevige zuidwestelijke wind bij maxima rond 16-17 graden.

Ook dinsdag draait het om buien al zijn dat er dan minder. Woensdag blijft het op een enkele bui na zelfs droog. Op beide dagen halen we 16 à 17 graden met telkens veel wind uit het zuidwesten.

Donderdag volgt een volgende regenzone en zo kijken we dus aan tegen een grotendeels wisselvallige, winderige en herfstige week.