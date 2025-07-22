15°C
Aanmelden
Weerbericht
West-Vlaanderen

Wis­sel­val­lig en win­de­rig: herfst­ach­ti­ge week in het vooruitzicht

2025 10 19 094419 Brugge Lieven Massez

Brugge © Lieven Massez

We moeten het nog eens zeggen: ook vandaag is het opnieuw zwaarbewolkt tot betrokken. De zon raakt er amper of niet door. Daarbij wordt de bewolking ook dikker en later vanmiddag volgt mogelijk al wat lichte regen vanaf de kust. Daarbij neemt de zuidenwind toe en halen we maxima rond 15 graden.

Vanavond volgt regen. Daarna krijgen we een droge periode, maar later in de nacht vallen opnieuw buien. Minima rond een heel zachte 12-13 graden met veel wind uit het zuidwesten.

Morgen krijgen we verspreide buien. Die kunnen fel zijn, maar er zijn ook plekken met amper of geen buien. Er staat een stevige zuidwestelijke wind bij maxima rond 16-17 graden.

Ook dinsdag draait het om buien al zijn dat er dan minder. Woensdag blijft het op een enkele bui na zelfs droog. Op beide dagen halen we 16 à 17 graden met telkens veel wind uit het zuidwesten.

Donderdag volgt een volgende regenzone en zo kijken we dus aan tegen een grotendeels wisselvallige, winderige en herfstige week.

Geert Naessens

Meest gelezen

2025 10 18 091329 Brugge Lieven Massez
Weerbericht

Herfst is op komst, met meer bewolking en wind
2025 07 21 113847 Knokke Fred van Soomeren
Weerbericht

Wisselvallige dag: tot 23 graden, maar wel kans op onweer
wenduine zee bewolkt
Weerbericht

Bewolkt met af en toe een opklaring

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten
Aanmelden