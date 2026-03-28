Vanavond en vannacht blijft het overwegend bewolkt, maar meestal droog. De minima zakken naar zo’n 5 à 6 graden.

Morgen wordt het weer stabieler, met meer ruimte voor de zon en geleidelijk oplopende temperaturen.

Donderdag en vrijdag halen we 12 à 13 graden, al blijft het licht wisselvallig met wolken en kans op een beetje regen. Tegen het weekend zou het kwik nog wat hoger kunnen klimmen en krijgen we mogelijk meer zon. Al blijft dat voorlopig nog wat onzeker.