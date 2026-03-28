11°C
Aanmelden
Weerbericht
West-Vlaanderen

Wis­sel­val­lig en fris, later deze week gelei­de­lijk zachter

Weer 31 maart 2026

Vandaag wordt het opnieuw een wisselvallige dag. In de loop van de dag vallen er enkele buien en later is er kans op wat regen. De maxima schommelen rond 11 graden. De noordwestelijke wind neemt wel af en waait een stuk minder krachtig dan gisteren.

Vanavond en vannacht blijft het overwegend bewolkt, maar meestal droog. De minima zakken naar zo’n 5 à 6 graden. 

Morgen wordt het weer stabieler, met meer ruimte voor de zon en geleidelijk oplopende temperaturen. 

Donderdag en vrijdag halen we 12 à 13 graden, al blijft het licht wisselvallig met wolken en kans op een beetje regen. Tegen het weekend zou het kwik nog wat hoger kunnen klimmen en krijgen we mogelijk meer zon. Al blijft dat voorlopig nog wat onzeker.

Geert Naessens

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten
Aanmelden