Vanavond en vannacht wolken en opklaringen bij minima rond 4 tot 8 graden. Het blijft winderig aan zee.

Morgen is ook koel met 12 tot 14 graden. Het blijft winderig uit het westen. Er is een grote kans op verspreide buien die feller kunnen zijn. Zelfs met hagel en onweer.

Donderdag en vrijdag blijven wisselvallig, al kan het dan weer wat zachter worden. Vooral donderdag kunnen er nog felle buien zijn.

Tegen het weekeind komt alles meer tot rust en zou het ook weer wat zachter moeten worden.