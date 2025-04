Vandaag eerste Paasdag wordt een licht wisselvallige dag. Er zijn wolken, er zijn opklaringen en er kan hier en daar al eens wat regen of een bui vallen. In de ochtend vooral eerst in het zuidwesten, later neemt gaandeweg de dag de kans op een bui overal wel toe. Dat kan een felle bui zijn. We halen daarbij opnieuw gemakkelijk 16 graden of meer. Zelfs een 17 graden is landinwaarts mogelijk. Daarbij staat een zwakke tot matige noordoostelijke wind.