Vanavond en vannacht is nog altijd een lokale bui mogelijk, zeker aan zee. De temperaturen zakken naar 9 graden.

Morgen neemt de bewolking overdag toe met in de namiddag regen vanaf de kust. We halen dan 17 graden.

Vrijdag is het droog en kan de zon wat meer doorbreken, bij zo’n 20 graden.

In het weekend halen we vlot 20 graden en krijgt de zon steeds meer kans.