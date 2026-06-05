18°C
Aanmelden
Weerbericht

Wis­sel­va­li­ge dag met af en toe buien

2026 06 09 130056 sint jacobskapelle eddy van haudt

Foto Eddy Van Haudt

Vandaag is een wisselvallige dag met af en toe buien die fel kunnen zijn, mogelijk vergezeld van onweer. We halen 16 tot 18 graden bij een stevige wind uit het zuidwesten.

Vanavond en vannacht is nog altijd een lokale bui mogelijk, zeker aan zee. De temperaturen zakken naar 9 graden.

Morgen neemt de bewolking overdag toe met in de namiddag regen vanaf de kust. We halen dan 17 graden.

Vrijdag is het droog en kan de zon wat meer doorbreken, bij zo’n 20 graden.

In het weekend halen we vlot 20 graden en krijgt de zon steeds meer kans.

Geert Naessens

Meest gelezen

2026 06 06 104918 Heestert Willy Huys
Weerbericht

Herfstig weerbeeld: regen, wind en lagere temperaturen
2026 06 07 093456 Kortrijk Ghislain Van De Meulebroeke
Weerbericht

Vandaag wordt de betere dag van het weekend: droog, meer zon en minder wind
2026 06 05 074408 Dudzele Els Verburgh
Weerbericht

Rustig weer en geleidelijk aan meer opklaringen

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten
Aanmelden