Wisselvalige dag met af en toe buien
Foto Eddy Van Haudt
Vandaag is een wisselvallige dag met af en toe buien die fel kunnen zijn, mogelijk vergezeld van onweer. We halen 16 tot 18 graden bij een stevige wind uit het zuidwesten.
Vanavond en vannacht is nog altijd een lokale bui mogelijk, zeker aan zee. De temperaturen zakken naar 9 graden.
Morgen neemt de bewolking overdag toe met in de namiddag regen vanaf de kust. We halen dan 17 graden.
Vrijdag is het droog en kan de zon wat meer doorbreken, bij zo’n 20 graden.
In het weekend halen we vlot 20 graden en krijgt de zon steeds meer kans.
Geert Naessens