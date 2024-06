De prachtige zomerdag gisteren moest in de vooravond plaatsmaken voor enkele buien, en ook vandaag krijgen we een gelijkaardig weer. Vanaf de namiddag is er kans op een bui. Gedurende de hele dag blijft het wel bewolkt. De temperatuur zakt naar ongeveer 20 graden. Aan zee ligt de maxima net onder de 20 graden.

Vanavond en vannacht zakt de temperatuur naar 10-11 graden. In de nacht zijn er heel wat wolken met een grotere kans op een bui of wat verspreide regen.