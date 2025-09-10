Vanavond en vannacht zijn er weer meer wolken en is er meer wind, bij minima rond 14 graden.

Voor morgen staat een volgende regenzone klaar en is er dus kans op wat regen. De zuidwestenwind blijft stevig waaien.

Donderdag en vrijdag is het meestal droog en ook warmer. Donderdag halen we 23 graden, vrijdag zelfs 26.

Ook zaterdag zou nog een zomers warme dag kunnen worden, maar zondag komt er weer minder warme lucht binnen en krijgen we opnieuw wisselvallig weer.