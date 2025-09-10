19°C
Aanmelden
Weerbericht

Wind neemt in kracht af, kans op bui­en wat kleiner

2025 09 15 113809 Deerlijk Rik Vandercruyssen

Foto Rik Vandercruyssen

Vandaag staat er nog altijd veel wind, maar die neemt in de loop van de dag wel in kracht af. De kans op een bui is wat kleiner dan gisteren. We halen maxima tot 19 graden.

Vanavond en vannacht zijn er weer meer wolken en is er meer wind, bij minima rond 14 graden.

Voor morgen staat een volgende regenzone klaar en is er dus kans op wat regen. De zuidwestenwind blijft stevig waaien.

Donderdag en vrijdag is het meestal droog en ook warmer. Donderdag halen we 23 graden, vrijdag zelfs 26.

Ook zaterdag zou nog een zomers warme dag kunnen worden, maar zondag komt er weer minder warme lucht binnen en krijgen we opnieuw wisselvallig weer.

Geert Naessens

Meest gelezen

2025 09 14 121512 Middelkerke Ludo Coulier
Weerbericht

Code geel: sterke wind kan lokaal voor schade zorgen
2025 09 09 131231 Brugge Lieven Massez
Weerbericht

Eerst nog wat zon, dan meer wolken en (felle) buien
Weerfoto
Weerbericht

Vrij onstuimig met wind en regen

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten
Aanmelden