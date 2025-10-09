17°C
Weerbericht

Wei­nig zon van­daag, bij 17 graden

2025 10 13 113939 Wervik ignace lacante

Foto Ignace Lacante

Vandaag zien we heel veel wolken, en maar af en toe, kort zelfs, de zon. We halen maxima rond 17 graden bij een matige wind uit noordoostelijke hoek. Er kan wat motregen vallen.

Vanavond en vannacht is het nog altijd bewolkt, mogelijk ook wat nevelig, en de wind neemt in kracht af. De temperaturen zakken naar 12 graden.

Morgen is het zwaar bewolkt tot betrokken bij maxima tot 17 graden.

Donderdag krijgen we enkele opklaringen bij alweer 17 graden.

Vrijdag en zaterdag kan er wat meer ruimte komen voor wat opklaringen met nog altijd maxima tot 17 graden.

Geert Naessens

