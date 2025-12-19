5°C
Aanmelden
Weerbericht

Wei­nig zon en kou­de wind

2025 12 22 104743 Roeselare Christine Bentein

Foto Christine Bentein

Vandaag halen we 5 à 6 graden met veel wolken en weinig zon. Er staat een goed voelbare koude oostelijke tot noordoostelijke wind.

Vanavond en vannacht komen er opklaringen. Het koelt af tot 0 graden, maar het voelt nog kouder aan door de stevige oostelijke wind.

Morgen halen we maar 3 graden meer. Er is dan iets meer zon. De kille noordoostenwind neemt nog wat in kracht toe.

En het wordt een zonnige kerst, maar wel een koude, met temperaturen net boven het vriespunt en nog altijd die koude noordoostenwind.

Daarna lopen de maxima weer wat op.

Geert Naessens

Meest gelezen

2025 12 21 115453 Ooigem Popelier Ronny
Weerbericht

Warmste dag van de week
weer
Weerbericht

Vandaag nog zacht, kerstdagen brengen kou en lichte vorst
2025 12 18 115342 Deerlijk Vandercruyssen Rik
Weerbericht

Na grijze start mooie opklaringen

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten
Aanmelden