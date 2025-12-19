Vanavond en vannacht komen er opklaringen. Het koelt af tot 0 graden, maar het voelt nog kouder aan door de stevige oostelijke wind.

Morgen halen we maar 3 graden meer. Er is dan iets meer zon. De kille noordoostenwind neemt nog wat in kracht toe.

En het wordt een zonnige kerst, maar wel een koude, met temperaturen net boven het vriespunt en nog altijd die koude noordoostenwind.

Daarna lopen de maxima weer wat op.