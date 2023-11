De wind kan uithalen tot 80-90 km per uur aan zee en 60-70 km per uur landinwaarts. Er valt ook veel regen en we krijgen maxima van 12 graden, zowel op zaterdag als zondag. Door de hevige regenval en de felle windstoten wordt ook de hulplijn 1722 voor storm- en waterschade geactiveerd vandaag. De hulplijn kan zowel telefonisch als via het online loket worden bereikt.

Vanavond en vannacht zijn er nog steeds pittige buiten met ook kans op onweer. De wind neemt dan wel wat af richting het westen, met maxima van 8 graden.

Morgen worden enkele buien verwacht in combinatie met een minder sterke wind. Het wordt dan maximum 12 graden.