Vanavond en vannacht is het droog en rustiger bij een zwakke tot matige wind, en koele minima rond 8 graden.

Morgen is het licht wisselvallig met afwisselend wolken, zon en buien. Maxima daarbij tot 17 graden.

Woensdag is de kans op een bui kleiner, we krijgen de zon iets meer te zien en we halen opnieuw 17 graden.

Donderdag doen we daar een graadje bij. Er zijn dan iets meer wolken.

Vrijdag en in het weekend halen we 20 graden, maar we krijgen dan erg onstabiel weer met regen en buien.