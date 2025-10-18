De maxima halen amper 13 graden, maar door de krachtige noordwestenwind – met rukwinden tot 80 km per uur aan zee en 60 km per uur landinwaarts – voelt het een stuk kouder aan.

Vanavond en vannacht blijft het onstuimig. Een meer gestructureerde buienlijn trekt door met perioden van regen en kans op onweer. De minima liggen rond 8 à 9 graden.

Ook morgen en zondag houden we het wisselvallige weer vast. Morgen valt de regen vooral in de ochtend, nadien volgen nog enkele buien. Zondag trekt opnieuw een buienlijn over. Het blijft fors waaien, met frisse maxima rond 11 à 12 graden.

Na het weekend blijft het eerst nog wisselvallig, maar later in de week lijkt het weer stilaan droger, rustiger en zachter te worden.

