Eerst droog met opklaringen, dan bewolkt met buien
© Jan Demets Zwevegem
Vandaag krijgen we nog altijd te maken met de naweeën van stormdepressie Benjamin. Vanuit het noordwesten stroomt frisse en onstabiele lucht binnen, met verspreide buien en veel wind.
De maxima halen amper 13 graden, maar door de krachtige noordwestenwind – met rukwinden tot 80 km per uur aan zee en 60 km per uur landinwaarts – voelt het een stuk kouder aan.
Vanavond en vannacht blijft het onstuimig. Een meer gestructureerde buienlijn trekt door met perioden van regen en kans op onweer. De minima liggen rond 8 à 9 graden.
Ook morgen en zondag houden we het wisselvallige weer vast. Morgen valt de regen vooral in de ochtend, nadien volgen nog enkele buien. Zondag trekt opnieuw een buienlijn over. Het blijft fors waaien, met frisse maxima rond 11 à 12 graden.
Na het weekend blijft het eerst nog wisselvallig, maar later in de week lijkt het weer stilaan droger, rustiger en zachter te worden.
Kust:
Langs de kust blijft het vandaag stevig waaien uit het noordwesten, met rukwinden tot zo’n 80 km per uur. Er vallen verspreide buien, al blijft het tussendoor ook langere tijd droog. Maxima tot 12 graden. Vanavond en vannacht trekt een actieve buienlijn door met kans op onweer. Ook morgenochtend starten we aan zee met regen, later gevolgd door losse buien. Het blijft koel en winderig.