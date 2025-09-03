Vanavond en vannacht is het rustig en licht tot wisselend bewolkt. Het koelt af tot 8 à 9 graden. Plaatselijk kan nevel of mist ontstaan bij een zwakke wind.

Morgen krijgen we opnieuw zacht en vaak zonnig weer, al kan het ochtendgrijs langer blijven hangen. De kans op een bui blijft klein. Later in de week neemt de kans op wat regen of een bui stilaan toe, vooral donderdag en zaterdag. De temperaturen blijven daarbij schommelen rond 20 graden.