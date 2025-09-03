Nog zacht, met brede opklaringen
© Brugge Lieven Massez
Vandaag start de dag met veel wolken, maar gaandeweg komt de zon er steeds beter door. De temperaturen klimmen richting 20 graden. Een enkele bui is niet helemaal uitgesloten, maar de kans blijft klein. De wind waait matig uit het westen.
Vanavond en vannacht is het rustig en licht tot wisselend bewolkt. Het koelt af tot 8 à 9 graden. Plaatselijk kan nevel of mist ontstaan bij een zwakke wind.
Morgen krijgen we opnieuw zacht en vaak zonnig weer, al kan het ochtendgrijs langer blijven hangen. De kans op een bui blijft klein. Later in de week neemt de kans op wat regen of een bui stilaan toe, vooral donderdag en zaterdag. De temperaturen blijven daarbij schommelen rond 20 graden.
Kust:
Aan zee verloopt de dag droog met eerst veel wolken en later brede opklaringen. Het wordt tot 22 graden bij een matige westenwind.
Vanavond en vannacht blijft het droog, met minima rond 10 à 11 graden en kans op nevel of mist. Morgen volgt een gelijkaardig weerbeeld.