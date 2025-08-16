Wisselvallig en frisser, maar beterschap op komst
© Emmanuel Decoster Dudzele
Vandaag halen we nog moeilijk de 20 graden. Landinwaarts lukt dat net, maar er zijn overal meer wolken en plaatselijk een buitje. De noordelijke wind waait matig, aan zee vrij krachtig.
Vanavond en vannacht blijft het overwegend bewolkt, met tegen de ochtend kans op een buitje of wat lichte regen. De minima liggen rond 15 graden.
Morgen blijft het fris met 18 à 19 graden aan zee en tot rond 20 graden landinwaarts. In de voormiddag kan er nog wat lichte regen vallen, maar later breekt de zon steeds vaker door.
Vanaf zondag wordt het warmer en droger, met maxima ruim boven 20 graden en veel zon. Na het weekend volgt opnieuw een zomerse periode, mogelijk met temperaturen tot 30 graden.
Kust:
Aan zee wordt het vandaag niet warmer dan 18 graden, bij veel wolken en kans op een buitje. De noordelijke wind blijft er vrij krachtig waaien.
Vanavond en vannacht is het wisselend tot zwaar bewolkt met minima rond 15 graden en opnieuw kans op een buitje.
Morgen wordt het zo’n 19 graden, met nog wat wolken in de voormiddag. In de namiddag komt de zon wel overtuigend door.