Vanavond en vannacht blijft het overwegend bewolkt, met tegen de ochtend kans op een buitje of wat lichte regen. De minima liggen rond 15 graden.

Morgen blijft het fris met 18 à 19 graden aan zee en tot rond 20 graden landinwaarts. In de voormiddag kan er nog wat lichte regen vallen, maar later breekt de zon steeds vaker door.

Vanaf zondag wordt het warmer en droger, met maxima ruim boven 20 graden en veel zon. Na het weekend volgt opnieuw een zomerse periode, mogelijk met temperaturen tot 30 graden.