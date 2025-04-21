Frisse noordelijke wind houdt temperaturen laag
Foto Ronny Popelier Meulebeke
Vandaag starten we zonnig, maar al snel verschijnen er meer wolken en wordt het wisselend tot zwaar bewolkt. De noordelijke wind steekt flink door, zeker aan de kust waar rukwinden tot 40 à 50 km/u mogelijk zijn. De maxima liggen tussen 18 en 19 graden aan zee en 20 tot 22 graden landinwaarts.
Vanavond en vannacht blijft het zwaar bewolkt met minima rond 15 à 17 graden. Een enkel buitje is niet uitgesloten.
Morgen wordt het nog wat koeler en wordt het moeilijker om de 20 graden te halen. Er is opnieuw veel bewolking met kans op een buitje. Ook het weekend verloopt fris met maxima rond 18 graden aan zee en ongeveer 20 graden in het binnenland.
Vanaf zondag en zeker na het weekend wordt het opnieuw warmer, al neemt de kans op buien dan toe. Later volgende week lijkt er zelfs een nieuwe zomerse periode aan te komen, met mogelijk opnieuw temperaturen tot 30 graden.
Kust:
Ook hier start de dag zonnig, maar in de loop van de dag neemt de bewolking toe. Het wordt 18 à 19 graden met een stevige noordelijke wind.
Vanavond en vannacht blijft het wisselend tot zwaar bewolkt met minima rond 15 graden en kans op een bui.
Morgen blijft het fris met veel wolken, af en toe wat zon en maxima rond 18 graden.