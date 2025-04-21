Vanavond en vannacht blijft het zwaar bewolkt met minima rond 15 à 17 graden. Een enkel buitje is niet uitgesloten.

Morgen wordt het nog wat koeler en wordt het moeilijker om de 20 graden te halen. Er is opnieuw veel bewolking met kans op een buitje. Ook het weekend verloopt fris met maxima rond 18 graden aan zee en ongeveer 20 graden in het binnenland.

Vanaf zondag en zeker na het weekend wordt het opnieuw warmer, al neemt de kans op buien dan toe. Later volgende week lijkt er zelfs een nieuwe zomerse periode aan te komen, met mogelijk opnieuw temperaturen tot 30 graden.