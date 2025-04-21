22°C
West-Vlaanderen

Fris­se noor­de­lij­ke wind houdt tem­pe­ra­tu­ren laag

Vandaag starten we zonnig, maar al snel verschijnen er meer wolken en wordt het wisselend tot zwaar bewolkt. De noordelijke wind steekt flink door, zeker aan de kust waar rukwinden tot 40 à 50 km/u mogelijk zijn. De maxima liggen tussen 18 en 19 graden aan zee en 20 tot 22 graden landinwaarts.

Vanavond en vannacht blijft het zwaar bewolkt met minima rond 15 à 17 graden. Een enkel buitje is niet uitgesloten.

Morgen wordt het nog wat koeler en wordt het moeilijker om de 20 graden te halen. Er is opnieuw veel bewolking met kans op een buitje. Ook het weekend verloopt fris met maxima rond 18 graden aan zee en ongeveer 20 graden in het binnenland. 

Vanaf zondag en zeker na het weekend wordt het opnieuw warmer, al neemt de kans op buien dan toe. Later volgende week lijkt er zelfs een nieuwe zomerse periode aan te komen, met mogelijk opnieuw temperaturen tot 30 graden.

Kust:

Ook hier start de dag zonnig, maar in de loop van de dag neemt de bewolking toe. Het wordt 18 à 19 graden met een stevige noordelijke wind. 

Vanavond en vannacht blijft het wisselend tot zwaar bewolkt met minima rond 15 graden en kans op een bui. 

Morgen blijft het fris met veel wolken, af en toe wat zon en maxima rond 18 graden.

Geert Naessens

weer zon leie
Weerbericht

Van grijs naar zonnig: temperaturen tot 24 graden
2025 08 17 111929 Oostende William Dhaene
Weerbericht

Zonnige start van de week, dinsdag wordt warmste dag met 28 graden
2025 08 19 113700 ZWEVEGEM Jan Demets
Weerbericht

Noordelijke wind zorgt voor frissere temperaturen, wolken en een buitje

