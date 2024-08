De dag begint met veel zon, maar in het noordwesten is het dan al gedeeltelijk tot soms zwaarbewolkt met een kleine kans op een lokaal spatje regen of buitje. Geleidelijk breidt deze bewolking zich uit naar het centrum en het oosten. In de Ardennen neemt op het einde van de namiddag de kans op enkele buien toe. In het westen is het tegen dan vrij zonnig geworden vanaf de kust.

In de oostelijke helft van het land liggen de maxima donderdag tussen 24 en 27 of lokaal misschien wel 28 graden. In het westen is het koeler met maxima tussen 20 en 24 graden.

Vanavond en -nacht is er geregeld wat regen ten zuiden van Samber en Maas. Elders is het droog en vooral in het noordwesten zijn er brede opklaringen. De minima liggen tussen 11 graden in het westen en 17 graden in Belgisch- Lotharingen, met 13 of 14 graden in het centrum.

Vrijdagochtend is er veel bewolking met regen en buien in de zuidoostelijke helft van het land. In het noordwesten is het droog met zonnige perioden en hoge wolkenvelden. In de loop van de dag verplaatst de neerslagzone zich naar het noordwesten. Daar zijn vanaf de late namiddag onweders mogelijk. In het uiterste zuiden van het land kan het kwik nog tot rond 27 graden klimmen. Elders liggen de maxima in het algemeen tussen 17 en 22 graden.

Zaterdag trekken de regen en buien weg naar het westen en vanuit het oosten en het zuiden wordt het zonniger en warmer. De maxima liggen tussen 22 graden aan zee en 28 graden in de Gaume. Zondag komt boven Frankrijk een onweersdepressie tot ontwikkeling, die vervolgens naar ons land trekt. Het blijft warm, maar in de namiddag krijgen we buien, soms met onweer. De maxima liggen tussen 23 en 28 graden.

Op de eerste schooldag in Vlaanderen blijft de atmosfeer onstabiel, met vrij veel bewolking en enkele buien. Vooral in het zuiden van het land is er nog kans op onweer. De maxima liggen tussen 22 en 26 graden. Dinsdag trekt de buienneiging weg naar het zuiden en vanaf het noorden zouden we opklaringen moeten krijgen. Het wordt nog vrij warm met maxima tussen 21 en 26 graden. Woensdag wordt het wisselend bewolkt met nog kans op enkele buien. De maxima schommelen tussen 20 en 24 graden