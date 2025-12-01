Vanavond en vannacht eenzelfde weerbeeld, al neemt de wind iets af en worden de regenkansen wat kleiner. Het blijft wel zeer zacht met minima van 10 tot 12 graden.

Ook morgen bijzonder zacht, overdag én 's nachts. De maxima zitten opnieuw rond 14. Het is wisselvallig met kans op wat regen of een bui, al blijft dat beperkt. Het blijft wel winderig.

Ook woensdag is overwegend droog en zacht. Donderdag is er ook af en toe zon, maar het koelt wel weer af, dan nog een graad of 10.

