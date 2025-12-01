Wat lichte regen mogelijk, het is zeer zacht
Vandaag wordt een grijze dag met af en toe wat lichte regen. Het waait ook stevig uit het zuidwesten en het is zeer zacht met maxima rond 14 of 15 graden.
Vanavond en vannacht eenzelfde weerbeeld, al neemt de wind iets af en worden de regenkansen wat kleiner. Het blijft wel zeer zacht met minima van 10 tot 12 graden.
Ook morgen bijzonder zacht, overdag én 's nachts. De maxima zitten opnieuw rond 14. Het is wisselvallig met kans op wat regen of een bui, al blijft dat beperkt. Het blijft wel winderig.
Ook woensdag is overwegend droog en zacht. Donderdag is er ook af en toe zon, maar het koelt wel weer af, dan nog een graad of 10.
Geert Naessens