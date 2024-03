Vanavond en vannacht wisselen wolkenvelden en opklaringen elkaar af, bij minima rond 8 graden.

Ook morgen blijft het droog, maar er zijn wel meer wolken en de maxima zijn minder hoog, tot zo’n 14 graden.

Vrijdag is het eerst nog droog, we halen opnieuw 14 graden. Later in de namiddag gaat het regenen en koelt het af.

Het weekend wordt wisselvallig met opklaringen en wolkenvelden en ook enkele buien. Het is koeler met maximum 12 graden en er staat ook een stevige westelijke tot noordwestelijke wind.