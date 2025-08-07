Vanavond draait de wind naar zuidwest en kan die tijdelijk wat feller worden. Vannacht is het rustig, droog en licht bewolkt tot helder met zeer hoge minima, tot 17 graden.

Morgen wordt het iets minder warm, met maxima tot eind de 20 graden. Wolken en zon wisselen elkaar af, en in de avond en nacht kunnen enkele buien vallen.

Donderdag is er opnieuw kans op 30 graden. Als dat lukt, is er sprake van een hittegolf: vijf dagen met minstens 25 graden, waarvan drie boven 30. De kans op een bui is dan wel iets groter.