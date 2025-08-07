33°C
West-Vlaanderen

Warm­ste dag van de week met maxi­ma tot 35 gra­den, aan zee tot 30 graden

2025 08 10 111056 Zwevegem Willy Huys

Zwevegem © Willy Huys

Vandaag wordt de warmste dag van de week met maxima tot 33 graden, lokaal zelfs 35. Aan zee wordt het rond 30 graden, bij een zwakke tot matige oostelijke wind. Er is veel zon, afgewisseld met wat wolkenvelden. In de ochtend is er hier en daar wel een buitje mogelijk.

Vanavond draait de wind naar zuidwest en kan die tijdelijk wat feller worden. Vannacht is het rustig, droog en licht bewolkt tot helder met zeer hoge minima, tot 17 graden.

Morgen wordt het iets minder warm, met maxima tot eind de 20 graden. Wolken en zon wisselen elkaar af, en in de avond en nacht kunnen enkele buien vallen.

Donderdag is er opnieuw kans op 30 graden. Als dat lukt, is er sprake van een hittegolf: vijf dagen met minstens 25 graden, waarvan drie boven 30. De kans op een bui is dan wel iets groter.

Geert Naessens

