2025 12 21 115453 Ooigem Popelier Ronny

Foto Ronny Popelier

Vandaag wisselen wolken en opklaringen elkaar af. Het blijft droog, en we halen tot 8 graden bij een toenemende zuidoostelijke, later oostelijke wind.

Vanavond en vannacht koelt het af tot zo’n 2 graden. Aan de grond kan het lichtjes vriezen.

Morgen halen we 5 à 6 graden met opnieuw afwisselend wolken en zon. Er staat een koude oostelijke wind.

Woensdag halen we maar 3 graden meer, er is dan iets meer zon.

En het wordt een zonnige kerst, maar wel een koude, met temperaturen net boven het vriespunt en een kille noordoostenwind.

Geert Naessens

