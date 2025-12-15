Vanavond en vannacht koelt het af tot zo’n 2 graden. Aan de grond kan het lichtjes vriezen.

Morgen halen we 5 à 6 graden met opnieuw afwisselend wolken en zon. Er staat een koude oostelijke wind.

Woensdag halen we maar 3 graden meer, er is dan iets meer zon.

En het wordt een zonnige kerst, maar wel een koude, met temperaturen net boven het vriespunt en een kille noordoostenwind.