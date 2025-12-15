Warmste dag van de week
Foto Ronny Popelier
Vandaag wisselen wolken en opklaringen elkaar af. Het blijft droog, en we halen tot 8 graden bij een toenemende zuidoostelijke, later oostelijke wind.
Vanavond en vannacht koelt het af tot zo’n 2 graden. Aan de grond kan het lichtjes vriezen.
Morgen halen we 5 à 6 graden met opnieuw afwisselend wolken en zon. Er staat een koude oostelijke wind.
Woensdag halen we maar 3 graden meer, er is dan iets meer zon.
En het wordt een zonnige kerst, maar wel een koude, met temperaturen net boven het vriespunt en een kille noordoostenwind.
Geert Naessens