Daarbij neemt overdag en zeker in de namiddag de bewolking wel weer toe. Tegen het eind van de middag en zeker in de vooravond / avond zijn enkele regen- of onweersbuien mogelijk. Ook vanavond en vannacht zijn er wolken en opklaringen met kans op een plaatselijke regen- of onweersbui. Minima daarbij rond een 14-tal graden.

Morgen is het minder mooi. Er zijn meer wolken en gaandeweg de dag stijgt de kans op regen- of onweersbuien. We halen wel nog 20 tot 22 graden. Ook dinsdag is het onstabiel met veel wolken en kans op regen of buien. Dat kunnen onweerachtige buien zijn. Het is wel nog warm met maxima rond 18 tot 20 graden. Er kan echter in de loop van dinsdag vrij veel regen gaan vallen.

De dagen nadien is het minder warm, maar 18 graden halen we wel nog. Er is daarbij dan wel elke dag kans op een plaatselijke bui of wat regen.