Vandaag is het opnieuw het ideale weer voor een festival of een wandeling aan de zeedijk. We krijgen maxima tot 26 graden. Aan de kust wordt het iets koeler, met maxima tot 22 à 24 graden. In de loop van de dag komt de wind wat opzetten en wordt het koeler.

Het prachtige weer maakt in de late namiddag plaats voor enkele regen- en onweersbuien. Vanavond en vannacht is er opnieuw kans op buien, maar dan eerder landinwaarts. De temperatuur zakt tot 13 graden tegen de ochtend.

Morgen is het iets minder warm met maxima rond 22 graden. Ook dan is er wat kans op regen of een bui.