Vanavond neemt de wind af en worden de opklaringen weer breder. De nacht verloopt helder met minima rond 15 graden of meer. Zondag gaan we landinwaarts weer naar de 28-29 graden toe. Het is zonnig met amper of geen wolken en een zwakke noordwestelijke wind.

Maandag en dinsdag wordt het mogelijk nog veel warmer met maxima tot 35 graden. Op die beide dagen is het volop zonnig met een zuidoostelijke tot oostelijke wind. Er kan wel telkens wat zeebries opduiken.