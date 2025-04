Vanavond en vannacht is er kans op een bui. Die kan onweerachtig zijn, maar veel lijkt het allemaal niet te worden. Het is wel erg zacht met minima rond 12 graden.

Ook morgen zitten we nog in een zachte zuidwestelijke stroming. Er zijn dan zowel wolken als opklaringen bij maxima rond 15 tot 17 graden en er is kans op een bui in de ochtend, maar zeker niet overal. In de namiddag komen er zelfs weer brede opklaringen.

Maandag lijkt zelfs weer een volledig droge dag te worden met wolken en opklaringen en maxima rond een 15-tal graden.

Dinsdag is de buienkans weer groter. Het is dan wisselvallig met gaandeweg de dag mogelijk toch enkele buien, hoewel ook dat zeker nog geen uitgemaakte zaak is.