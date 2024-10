Vanavond en vannacht is het wel koeler met minima rond 7 graden. Later in de nacht komen er wolken en nevel en warmt het iets op.

Morgen is het dan eerst lang en hardnekkig grijs. Pas later op de dag breekt de zon door. We halen opnieuw een graad of 16.

Ook donderdag zal waarschijnlijk aanschuiven in dat rijtje van droge, mooie en vrij zonnige dagen met hoge maxima, tot 18 graden. De nachten blijven koeler. Tegen het eind van de week krijgen we meer wisselvallig weer.