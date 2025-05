Vanavond en vannacht is het rustig en helder bij minima rond 9 graden.

Morgen krijgen we ongeveer hetzelfde weer als vandaag maar we doen er wel een graadje bij. Er is ook wat minder wind.

Woensdag en donderdag is het vrij zonnig met soms wat wolken. Er is een kleine kans op een lichte bui.

Tegen het eind van de week en volgend weekend kan het wisselvalliger worden. Zeker naar het weekend toe komen er regenzones in zicht.