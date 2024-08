Ook vanavond en vannacht is het droog. De minima dalen tegen de ochtend naar 12 graden.

Morgen wordt het iets warmer, tot 24 graden. Het gaat nog harder waaien en er zijn meer wolken. Een spatje regen is niet onmogelijk.

Vrijdag is het wisselvallig weer. Hoe later op de dag, hoe meer kans op wat regen of enkele buien. De maxima halen dan 23 graden.

Zaterdag wordt een erg wisselvallige dag. Dan trekt een zeer actieve storing door onze regio met mogelijk erg veel regen, zondag wordt het weer snel droog. We noteren op beide dagen maxima vooraan de 20 graden.