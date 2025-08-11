Vanavond en vannacht is het droog en licht bewolkt tot helder met minima van 15 tot 18 graden.

Ook morgen is het vrij zonnig, met misschien iets meer wolken dan vandaag, bij maxima tussen 23 en 26 graden.

In het weekend krijgen we gelijkaardig weer. Zon en wolken wisselen elkaar af, bij maxima rond 25 graden. De noordoosten- tot oostenwind neemt wat in kracht toe.

Maandag halen we alweer 27 graden en de maxima gaan in de loop van de week nog verder de hoogte in.