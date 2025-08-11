29°C
Vrij zon­nig, net geen 30 graden

2025 08 13 121543 Duinbergen Fred van Soomeren

Foto Fred van Soomeren

Vandaag is het vrij zonnig. De kaap van de 30 halen we allicht net niet. Zeker aan zee is het met 24 graden minder warm. Daarbij staat een zwakke noordwestelijke wind.

Vanavond en vannacht is het droog en licht bewolkt tot helder met minima van 15 tot 18 graden.

Ook morgen is het vrij zonnig, met misschien iets meer wolken dan vandaag, bij maxima tussen 23 en 26 graden.

In het weekend krijgen we gelijkaardig weer. Zon en wolken wisselen elkaar af, bij maxima rond 25 graden. De noordoosten- tot oostenwind neemt wat in kracht toe.

Maandag halen we alweer 27 graden en de maxima gaan in de loop van de week nog verder de hoogte in.

Geert Naessens

