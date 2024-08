Daarna is het vrij zonnig met stapelwolken die landinwaarts later in de middag tot een bui kunnen uitgroeien. Dat zou zelfs een felle bui kunnen zijn met lokaal mogelijk veel regen doordat er weinig wind is en de buien kunnen blijven hangen. Maxima van 21 graden aan zee tot 23 elders bij een zwakke noordwestelijke wind.

Vanavond en vannacht is het droog en eerst wisselend, later zwaar bewolkt. Minima rond 15 graden.

Morgen trekken enkele zwakke fronten door en kan er verspreid over de dag wat regen of een bui vallen. Zelfs een felle bui. Er is ook meer wind uit het westen bij maxima van een 21 tot 23 graden dan.

Zondag is het droog. Met maxima vooraan de 20 graden of een stuk daarboven. De zon komt er dan weer beter door.

Begin volgende week krijgen we weer een paar warmere dagen met weer hogere maxima. De zomer is dus zeker niet gedaan want ook dan kan het gemakkelijk 26 graden worden op maandag en zelfs 28 op dinsdag.