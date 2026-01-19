Vrij zonnig, maar later kans op buien met onweer
© Jan Demets
Vandaag start grijs en mistig. In de loop van de dag lost de mist op en wordt het tijdelijk overal vrij zonnig. Nadien vormen er zich enkele stapelwolken die kunnen uitgroeien tot enkele buien, eventueel met een onweer. We halen tussen 12 à 13 graden en landinwaarts kan het tot 17 graden oplopen.
Vanavond en vannacht is het droog met wolken en opklaringen. Er is een minima rond 7 graden. Dinsdag en de dagen erna blijft het zacht, maar de kans op een bui blijft bestaan. We halen dan rond 15 graden als maxima.
Vooral woensdag en vrijdag is de kans op regen groot. De andere dagen is het meestal droog. Het weekeind lijkt ook licht wisselvallig te worden met wolken en zon die afwisselen en kans op wat lichte regen of een bui.
Leonie Delodder
Geert Naessens