Vanavond en vannacht is het droog met wolken en opklaringen. Er is een minima rond 7 graden. Dinsdag en de dagen erna blijft het zacht, maar de kans op een bui blijft bestaan. We halen dan rond 15 graden als maxima.

Vooral woensdag en vrijdag is de kans op regen groot. De andere dagen is het meestal droog. Het weekeind lijkt ook licht wisselvallig te worden met wolken en zon die afwisselen en kans op wat lichte regen of een bui.